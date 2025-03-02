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Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 4 Mart 2025 Salı Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 5 Mart 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

9

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

12

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

10

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

20

/

10

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