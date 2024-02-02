Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Şubat 2024 Pazar Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
19/
9
Yarın
19/
9
Pazar
19/
9
Pazartesi
19/
10
Salı
21/
11
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