Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 4 Şubat 2024 Pazar Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.