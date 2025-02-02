Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 4 Şubat 2025 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

10

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

10

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

10

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

16

/

7

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