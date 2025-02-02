Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 4 Şubat 2025 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.