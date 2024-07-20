Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
36/
28
Yarın
32/
28
Çarşamba
32/
28
Perşembe
32/
28
Cuma
31/
27
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu