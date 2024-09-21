Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Eylül 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
30/
22
Yarın
28/
21
Pazartesi
28/
22
Salı
28/
22
Çarşamba
30/
21
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