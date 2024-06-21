Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 23 Haziran 2024 Pazar Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 25 Haziran 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
32/
26
Yarın
33/
26
Pazar
33/
25
Pazartesi
32/
25
Salı
30/
26
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu