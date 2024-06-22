Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 25 Haziran 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

26

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

25

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

26

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

26

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

26

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...