Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Haziran 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 25 Haziran 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 27 Haziran 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.