Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

15

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

15

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

16

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

17

Cumartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

17

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