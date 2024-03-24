Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 26 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 27 Mart 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
20/
10
Yarın
20/
11
Salı
23/
15
Çarşamba
21/
16
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