Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 26 Mart 2024 Salı Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 27 Mart 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.