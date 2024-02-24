Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Şubat 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 26 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 27 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
20/
10
Yarın
21/
11
Pazartesi
18/
13
Salı
20/
14
Çarşamba
19/
11
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu