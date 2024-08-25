Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 37°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 27 Ağustos 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
37/
28
Yarın
31/
26
Salı
31/
26
Çarşamba
31/
26
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