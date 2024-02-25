Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 27 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Şubat 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.