Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 27 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 29 Şubat 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

11

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

13

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

18

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

10

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

11

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