Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 30 Ocak 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.