Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Ekim 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 31 Ekim 2024 Perşembe Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
Bugün
29/
17
Yarın
26/
16
Salı
28/
17
Çarşamba
29/
18
Perşembe
28/
17
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