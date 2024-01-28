Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 30 Ocak 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
14/
8
Yarın
14/
9
Salı
15/
9
Çarşamba
15/
10
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