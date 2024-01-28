Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 30 Ocak 2024 Salı Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

14

/

8

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

14

/

9

Salı

Bulutlu
Bulutlu

15

/

9

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

15

/

10

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