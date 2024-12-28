Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 31 Aralık 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°.
Bugün
12/
8
Yarın
16/
7
Salı
17/
7
Çarşamba
16/
6
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