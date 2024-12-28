Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 31 Aralık 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°.

Bugün

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

12

/

8

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

16

/

7

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

7

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

6

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