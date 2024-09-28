Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 30 Eylül 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

23

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

22

Pazartesi

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

28

/

22

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

22

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

22

Öne Çıkan Video

Artvin'de market yaşlı adamın üzerine yıkıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...