Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 30 Temmuz 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
41/
28
Yarın
40/
28
Salı
40/
27
Çarşamba
39/
28
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