Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 1 Şubat 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 2 Şubat 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°.