Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Aralık 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 31 Aralık 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°.