Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 1 Ekim 2024 Salı Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 3 Ekim 2024 Perşembe Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°.