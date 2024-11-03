Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 8 Kasım 2024 Cuma Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 10 Kasım 2024 Pazar Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

15

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

14

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

13

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

23

/

16

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