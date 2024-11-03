Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 8 Kasım 2024 Cuma Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 10 Kasım 2024 Pazar Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°.