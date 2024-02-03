Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

17

/

9

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

9

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

10

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

11

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

20

/

12

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