Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.