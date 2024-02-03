Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Şubat 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
17/
9
Yarın
17/
9
Pazartesi
17/
10
Salı
22/
11
Çarşamba
20/
12
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