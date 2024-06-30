Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 2 Temmuz 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

28

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

26

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

26

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

24

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

26

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...