Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. 3 Aralık 2024 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

10

Yarın

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

16

/

14

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

14

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

12

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