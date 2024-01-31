Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ocak 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 2 Şubat 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 3 Şubat 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 4 Şubat 2024 Pazar Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.