Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 9 Temmuz 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

27

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

30

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

43

/

31

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

31

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

29

TÜRKİYE HABERLERİ

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Düğüne saatler kala gelin ve damat kaza yaptı: 5 yaralı

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...