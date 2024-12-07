Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 20°. 10 Aralık 2024 Salı Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

12

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

12

Pazartesi

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

20

/

13

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

14

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

14

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