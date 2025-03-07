Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Mart 2025
Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 10 Mart 2025 Pazartesi Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 11 Mart 2025 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
25/
12
Yarın
25/
11
Pazartesi
26/
12
Salı
20/
12
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Antalya Hava Durumu
- Hava Durumu