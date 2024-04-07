Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 9 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.