imsakiye

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 9 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

17

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

18

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

16

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...