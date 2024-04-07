Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 9 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
17
Yarın
24/
18
Salı
23/
16
Çarşamba
25/
15
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