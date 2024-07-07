Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 9 Temmuz 2024 Salı Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Antalya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°.
Bugün
39/
28
Yarın
39/
30
Salı
38/
29
Çarşamba
38/
28
Perşembe
34/
27
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