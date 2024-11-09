Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 12 Kasım 2024 Salı Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

15

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

14

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

22

/

15

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

14

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