Antalya hava durumu: Meteoroloji'den kırmızı kod (Valilik saat verdi)

Antalya'da bugün ve perşembe günü beklenen aşırı yağışlar için ilk defa 'kırmızı kod' uyarısı verildi.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA SON DURUM

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaoğlu Antalya'da beklenen şiddetli yağış için yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar Antalya ve çevresinde beklediğimiz yağışlar düşmüş değil. Beklentimiz bugün 18.00'den sonra özellikle gece yarısı Antalya'da şiddetlenecek. Sabah 08.00'kadar da şiddetli yağış sürecek'' dedi.



Meteoroloji tarafından ilk defa yapılan kırmızı uyarı kapsamında, ''Kriz masası oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle tebdirli olması gerekiyor. Özellikle su baskını ihtimali olan yerlerin dikkatli olması gerekiyor. Bütün personellerimiz iş başında. 1452 personelimizle biz bu olayı yakından takip ediyoruz'' dedi.



Okullar tatil olacak mı? şeklinde sorular aldıklarını da belirten Vali, bize saat olarak hangi zaman dilimi verildi ise biz ona da göre tedbir alıyoruz. Okulları tatil edecek herhangi bir risk görmedik şu ana kadar'' açıklamasını yaptı.

Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yağışların; #Muğla, #Isparta ve #Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile #Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m²), Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m² üzeri) olması bekleniyor! — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 11, 2019

BATI AKDENİZ'DE FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

İstanbul'da bugün gündüz saatlerinde yer yer kendisini gösterecek yağış gece saatlerinde sıcaklıklarının düşmesi ile sağanak yağış şeklinde etkisini gösterecek.



Bugün İstanbul gündüz 14 derece gece saatlerinde ise 6 derece civarında olacak.

Haftalık Hava Tahmini

(11 - 17 Aralık 2019)

Hava sıcaklığında hafta sonuna kadar önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/jQ5UDW1VvB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 10, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 8



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14



İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor) 15



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9