Antalya Havalimanı'na yeni terminal | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizden tek kuruş çıkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştiriyor.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biriyiz. Antalya Havalimanı yolcu taşıma kapasitemizi 82 milyona çıkardık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Yaklaşık 927 milyon euro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi kamu özel işbirliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız.

Tarihiyle, büyük vicdanıyla, büyük iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Siyasi ihtraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarında başbaşa bırakıyor ve işimize bakıyoruz."