Antalya Havalimanı'nda 2024 trafiği: Yolcu sayısı 39 milyonu aştı

DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'ne ait toplam alanı 15 milyon metrekare ve 35 milyon kapasiteli Antalya Uluslararası Havalimanı, tarihi bir rekora imza atarak, bu yıl kapasitesinin üstünde yolcu trafiğine ulaştı. Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesini 80 milyona çıkartılması amacıyla 2022 aralık ayında yapılan ihale ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları devam ediyor.



DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı 12 aylık toplamda Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 230 bin 733 oldu. Tüm zamanların en yüksek yolcu trafiğine ulaşılan Antalya Havalimanı'nda, uçak trafiği ise 234 bin 99 oldu. Havalimanının 2024 yılı kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 487 bin 987 ton olarak gerçekleşti.



ARALIK AYINDA YOLCULAR 1 MİLYONU AŞTI



Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine göre; iç hat yolcu trafiği 441 bin 557 kişi, dış hat yolcu trafiği 592 bin 316 kişi oldu. Toplamda aralık ayında 1 milyon 33 bin 873 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Antalya Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 509, dış hatlarda 4 bin 405 olmak üzere, toplamda 7 bin 914'e ulaştı. Yük trafiği ise aralık ayında toplamda 11 bin 257 ton oldu.