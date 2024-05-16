Antalya Havalimanı'nda gıda zehirlenmesi: 42 personel hastaneye kaldırıldı

Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ile 38 özel güvenlik görevlisi, yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 42 personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Havalimanı'nda gıda zehirlenmesi: 42 personel hastaneye kaldırıldı

Havalimanı'nda görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Seyitoğlu şöyle konuştu:

"Hafif bir zehirleme var, düzeldi. Hastaneye sadece başvuruldu, aynı gün geldiler. Genel bir denetim yaptık, sonuçlar çıkacak. Tavuk zehirlenmesi muhtemelen, yemekler dışarıdan geliyor.

Antalya Havalimanı'nda gıda zehirlenmesi: 42 personel hastaneye kaldırıldı - 1

Sonuçta tavuk zehirlenmesi olduğu için biraz endişe vericiydi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak. İnceleme başlatıldı, devam ediyor."

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