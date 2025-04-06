Antalya Havalimanı'nda kapasite 82 milyona çıkıyor

Uraloğlu, yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binası ve lojmanlarının hizmet verdiğini ifade etti.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA YÜKSELECEK

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, çalışmaların bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya, dış hatlarda da 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık."