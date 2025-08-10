Antalya Havalimanı'nda panik: İniş takımlarından duman yükseldi, geri döndü

Manchester seferini yapmak üzere Antalya'dan havalanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş takımlarından duman yükselmesi nedeniyle geri döndü.

Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait 737-800 tipi yolcu uçağının iniş takımlarında duman görüldü.

Uçağın pilotu, acil durum nedeniyle kaltıştan kısa süre sonra Antalya Havalimanı'na geri döndü.

Havalimanı yer ekipleri acil müdahale için önlem alırken, uçak sorunsuz şekilde piste teker koydu.

park pozisyonuna alındı, ekipler dumanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

