Antalya Havalimanı’nda uçuşları durduran arıza

Antalya Havalimanı apron bölgesinde elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu. Havalimanına iniş yapacak uçaklar, farklı havalimanlarına yönlendirildi. Kalkış için bekleyen uçaklarda ise rötar yaşandı. Arızanın giderilmesiyle havalimanında uçuşlar normale döndü.

Antalya Havalimanı’nda uçuşları durduran arıza

’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya Havalimanı’na iniş ve havalimanından kalkış yapamadı.

Kalkış yapacak uçaklarda rötar yaşanırken, iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.

Arızanın giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Arızanın giderilmesinin ardından havalimanı uçuşlara yeniden açıldı.

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