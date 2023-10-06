Antalya Havalimanı’nda uçuşları durduran arıza

Antalya Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya Havalimanı’na iniş ve havalimanından kalkış yapamadı.



Kalkış yapacak uçaklarda rötar yaşanırken, iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.



Arızanın giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.



Arızanın giderilmesinin ardından havalimanı uçuşlara yeniden açıldı.

