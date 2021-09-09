Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını

Anadolu Ajansı - DHA 09.09.2021 - 16:42
Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 3 helikopter ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.