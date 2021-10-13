Antalya Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda orman işçisi, 13 arazöz ve 2 dozer ile 4 helikopterle müdahale edildi.



7 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sarp ve kayalık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.



Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

