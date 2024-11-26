Antalya-Konya kara yolu TIR ve kamyon geçişine yeniden açıldı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.



Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, tipi nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmedi.



Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışma ve denetimlerini gece boyunca sürdürdü.



Ekiplerin önlemler aldığı bölgede sabah saatlerinden itibaren TIR ve kamyonların geçişine izin verildi.

