Antalya-Konya kara yolu TIR'ların geçişine açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişi kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı ve TIR'lar tekrar geçiş yapmaya başladı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün gece 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi, 30 kilometrelik alanda etkili oldu. Gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırarak bin 825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20-35 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir kara yolu, tedbir olarak TIR'ların geçişine sabah saatlerinde 05.40 sıralarında kapatılmış, Akseki Bölge Trafik ekipleri ise uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirmişti.

