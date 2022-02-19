Antalya-Konya karayolu TIR'lar hariç araç trafiğine açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün saat 20.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmezken, gece saat 23.00 civarında ise kar yağışı Akseki ilçesinde de etkili oldu.

Kar yağışının şiddetini arttırması ve Akseki’nin Yarpuz mahallesinden sonra tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerek TIR'lara kapatıldı. Tipinin yoğunluğunu arttırması ve görüş mesafesinin de sıfır noktasına inmesi ile birlikte ise gece saat 01.00 civarında trafik tamamen kapanmıştı.

Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesinden sonra ise sabah 07.00 sıralarında TIR'lar hariç kontrollü bir şekilde trafiğe açılan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade ediyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki'nin kırsalda bulunan bazı mahallede kapanan yolların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekiplerinin kar kürüme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.