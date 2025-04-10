Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı

İlk etapta Alacabel battı çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde ise Akseki-Seydişehir karayolunda tamamen etkili olmaya başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı - 1

1825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı.

Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandrarma Komutanlığına bağlı ekipler de yolda güvenlik önlemleri aldı.

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