Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: 10 santimetreye ulaştı

İlk etapta Alacabel battı çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde ise Akseki-Seydişehir karayolunda tamamen etkili olmaya başladı.



Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.