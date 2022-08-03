Antalya Kumluca açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.05'te Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 70,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kumluca'ya 48, Antalya il merkezine 93 kilometre mesafede ve 71 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin kıyıya en yakın noktası, Kumluca'nın turistik bölgesi Adrasan oldu.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?