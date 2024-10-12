Antalya limanına inen uçağın lastikleri patladı

Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay saat 14.10 civarında meydana geldi ve iniş sırasında lastiklerin patlamasıyla uçak güvenli bir bölgeye park edildi. Uçuş trafiği ise herhangi bir aksaklık olmadan devam etti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;



"Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."