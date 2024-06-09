Antalya Manavgat'ta orman yangını: Kontrol altına alındı

Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde sabah saatlerinde başlayan yangının ilerleyişi ekiplerin yoğun müdahalesi ile durduruldu.

Antalya Manavgat'ta orman yangını: Kontrol altına alındı

'nın Manavgat ilçesine bağlı Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan yangına ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının ilerleyiş yönü kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları 1 helikopter ve yer ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

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