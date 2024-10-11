Antalya merkezli 25 ilde 1,5 milyar liralık siber operasyon: 37 tutuklama

Operasyon, Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Şüphelilere, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama" suçlamaları yöneltildi.



Operasyon, toplam 25 ilde 186 şüpheliyi hedef alırken, baskınlarda çok sayıda dijital materyal, 3 pompalı tüfek, 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, banka ve kripto para hesaplarına da el konuldu.



Gözaltına alınan 53 kişi adli makamlara sevk edildi ve bunlardan 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.